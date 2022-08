Prijs bekend van sprookjesachtig kasteel van Westmalle dat te koop staat

Dadelijk nadat vorige maand was bekendgeraakt dat de erfgenamen van de in december overleden barones het kasteel te koop gingen stellen, liet de gemeente al lichte interesse blijken. Maar ze wou niet aan wafelijzerpolitiek doen. Het is niet omdat in 1983 de gemeente Domein de Renesse kocht in Oostmalle, dat in Westmalle nu het kasteel aldaar ook aan het gemeentelijk patrimonium moet worden toegevoegd.

Eerst moeten alle mogelijkheden en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Stichting Kempens Landschap, dat al enkele kastelen in de regio kocht en herbestemde en als subsidiërende partner kan optreden, onderzocht worden. De meerderheid wil ook de eigen meerjarenplannen niet ondermijnen.

Kris Mintjens van oppositiepartij OostWest vindt die weifelende houding verkeerd. Hij spreekt van een once in a lifetime kans en vreest dat het kasteel wel eens onder de neus van het gemeentebestuur weggekocht zou kunnen worden, als er te lang getwijfeld wordt.

Domein de Renesse

“Toen mijn vader Robert burgemeester was, heeft hij in 1983 zijn handtekening gezet onder de aankoop van het kasteel De Renesse en het bijhorende park”, zegt Kris Mintjens. “En kijk hoeveel mensen daar de voorbije veertig jaar intussen al van genoten hebben. Het is even doorbijten, maar het zou toch fantastisch zijn als het park toegankelijk wordt en de gebouwen ook een deels publieke invulling kunnen krijgen.” (Lees verder onder de foto)

Domein de Renesse met bijhorend kasteel werd in 1983 door de gemeente verworven. Het wordt nu beheerd door een vzw en draait op veel vrijwilligers, die er culturele evenementen inrichten. Maar je kan er ook een feest geven zoals een babyborrel. — © Patrick De Roo

Het kasteel van De Renesse was een ruïne op het moment van de aankoop. Het park van De Renesse is wel groter dan dat van Westmalle en ligt centraler bij de dorpskern. “Dat klopt, maar bij het kasteel van Westmalle zit er nog een interessant rond gebouw bij en een boswachterswoning die ook een invulling kunnen krijgen. Het park met de vijver en het kasteel in de achtergrond is sprookjesachtig om te zien”, zegt Mintjens.

“De gemeente zou eens kritisch haar huidig patrimonium moeten bekijken en zien welke minder interessante eigendommen ze kan verkopen om het kasteel te verwerven. Malle beschikt ook nog over weilanden en stukken bos, bijvoorbeeld in het groter geheel van de Trappistenbossen. Er zijn zeker gegadigden, misschien wel de Abdij zelf, die die bossen willen overkopen.”

16de eeuw

Het kasteel van Westmalle dateert uit de zestiende eeuw. Het is langs de buitenzijde beschermd als monument, hetgeen geruststellend is, maar niet aan de binnenzijde. Het interieur vanbinnen is nog zeer authentiek, maar allesbehalve instapklaar, mocht er bijvoorbeeld een rijke ondernemer er zijn gezinsverblijf willen vestigen. “Er zijn inderdaad nog grote kosten aan, maar zo’n historisch complex is ook een subsidiemagneet”, zegt OostWest. (Lees verder onder de foto)

Het sprookjesachtige, bijzonder authentieke kasteel van Westmalle. — © Stanny Correwyn

Mintjens heeft nu een totale inventarisatie van het gemeentelijk patrimonium gevraagd om te onderzoeken wat eventueel verkoopbaar is. Het kasteel zit in een vennootschap, wat maakt dat die 3,8 miljoen om een aandelenoverdracht gaat, wat fiscaal interessant is voor de verkoper. Maar er moet bekeken worden of een lokale overheid op die manier de aankoop kan doen.

“Ik geef één raad: pak al een optie voor enkele maanden en onderzoek dan de financieringsmogelijkheden en -pistes voor de invulling. Laat deze kans niet passeren”, benadrukt Kris Mintjens. “Onze lokale gemeenschap gaat veel plezier beleven aan dit kasteeldomein.”

Spijt

3,8 miljoen is wel een pittig bedrag. Het kasteel Zoerselhof in Zoersel, dat helemaal in orde is vanbinnen en vanbuiten, staat al twee jaar te koop, weliswaar voor 4,45 miljoen. “Je kan er wel vanuit gaan dat het niet snel verkocht zal zijn, maar stel je voor dat er toch plots iemand verliefd op wordt en het in privéhanden komt en de poorten voorgoed dichtgaan, dan zal de spijt nel knagen”, voorspelt Mintjens.