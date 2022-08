Verdachte van schietincident is politie te slim af wanneer hij uit rijdende auto springt en voetganger als vriend adopteert

In Argentinië verloor de politie op een bijzondere manier het spoor van een verdachte schutter. De man en zijn chauffeur scheurden na de feiten met een wagen de straten door om van de politie te ontkomen, wat bijna onmogelijk was. Dus toen ze in een bocht kwamen, sprong de man uit de wagen en verdween hij achter een gebouw om vervolgens terug te keren en een vriendelijke arm rond een voetganger te slaan.