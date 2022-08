Valse start voor Emma Meesseman en Julie Allemand met Chicago Sky in halve finale WNBA play-offs

Net als in de kwartfinale nam Chicago Sky, met Emma Meesseman, Julie Allemand en assistent-coach Ann Wauters, een valse start in de halve finale van de WNBA play-offs. In de eigen Wintrust Arena (9.000 fans) verloren ze met 63-68 van Connecticut Sun. Donderdag volgt, opnieuw in Chicago, de tweede partij. Wie driemaal wint is gekwalificeerd voor de finale.

Ondanks een waanzinnige double-double van Candace Parker (19 punten, 18 rebounds), 13 punten van Kahleah Cooper en 10 punten, 3 rebounds en 7 assists van Emma Meesseman flikkerde ervoor Chicago Sky en na een 16-19 achterstand na het eerste kwart halfweg slechts een 34-34 tussenstand op het scorebord.

In het derde schuifje verloor het team uit de Windy City eventjes de defensieve grip op de partij. Jonquel Jones (12 punten, 9 rebounds) en Alyssa Thomas (12 punten, 10 rebounds) drukten door naar een voor Connecticut Sun 46-54 bonus. Het slotkwart (17-14) was voor Chicago Sky. De bescheiden remonte was echter niet voldoende om na een spannende en defensieve clash de winst in de Wintrust Arena te houden. Connecticut Sun won uiteindelijk met 63-68 en snoept dus het belangrijke thuisvoordeel van Chicago Sky af. Julie Allemand tekende bij Chicago voor 3 punten, 1 rebound en 2 assists.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mes op de keel

Woensdag 31 augustus staat in Chicago de tweede wedstrijd op het programma. In deze best of five staat dus het mes op de keel voor Chicago Sky en is winst aan de orde. Anders kan Connecticut Sun het op 4 september in eigen midden met een sweep (3-0) afmaken. Een eventuele vierde wedstrijd (6 september) is opnieuw in Connecticut. Een eventuele vijfde wedstrijd (8 september) in Chicago. Chicago Sky is de uittredende kampioen. Het is twintig jaar geleden dat de kampioen in de WNBA een back-to-back (twee opeenvolgende titels, red.) lukte. Emma Meesseman en Julie Allemand pikken na de WNBA play-offs onmiddellijk aan bij de Belgian Cats die in volle voorbereiding zijn op het WK in Australië (22 september-1 oktober).