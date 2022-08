Internationaal Atoomagentschap trekt dan toch naar Zaporizja: “We moeten grootste nucleaire faciliteit beschermen”

De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) gaat dan toch op missie naar de belegerde kerncentrale in Zaporizja in Zuid-Oekraïne. Dat meldt IAEA-topman Rafael Grossi op Twitter. “We moeten de veiligheid en beveiliging van de grootste nucleaire faciliteit van Oekraïne en Europa beschermen”, klinkt het.

Eerder in augustus viel door een plaatselijke stroomstoring de stroomvoorziening naar de kerncentrale in Zaporizja uit, wat het risico op een noodsituatie verhoogde. Volgens Oekraïne is dat het gevolg van Russische beschietingen, Rusland wijst dan weer met de vinger naar Oekraïne. De beweringen van beide partijen onafhankelijk verifiëren was tot nog toe onmogelijk, maar Kiev dringt al langer aan op een bezoek van deskundigen van de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

Al langer heerst de vrees dat nieuwe gevechten rond de kerncentrale tot een nucleaire ramp kunnen leiden. Tot nog toe kwam er echter geen overeenstemming over hoe een dergelijk team naar de centrale zou gestuurd worden. Daar zou nu verandering in gekomen zijn.

“De dag is gekomen”, schrijft directeur-generaal van de IAEA Rafael Grossi op Twitter “De ondersteunings- en bijstandsmissie naar #Zaporizhzhya (ISAMZ) is nu onderweg. We moeten de veiligheid en beveiliging van de grootste nucleaire faciliteit van #Oekraïne en Europa beschermen. Trots om deze missie te leiden die later deze week in #ZNPP zal zijn.”

