Nog 43 miljoen euro op Belgische Rabobank-rekeningen, maar bank houdt ermee op: wat gebeurt er met dat geld?

Na twintig jaar aanwezigheid in België valt op 1 september het doek over Rabobank.be. Dan worden de laatste rekeningen afgesloten. Ruim een week voor die datum zijn de rekeningen nog actief van nog zowat 29.000 klanten, bij de start van de stopzetting waren dat er 211.000. Op die resterende rekeningen staat 43 miljoen euro – dat was aanvankelijk 6,4 miljard euro.

De Nederlandse groep Rabobank kondigde in juni vorig jaar aan de Belgische spaaractiviteiten - Rabobank.be - stop te zetten, nadat er geen overnemer voor was gevonden. Er werd collectief ontslag aangevraagd voor 53 werknemers.

De afbouw is sindsdien al bezig. Eerst werden de termijnrekeningen gesloten, en op 1 juli van dit jaar volgen de spaarrekeningen. Het geld dat dan nog op die rekeningen staat, werd automatisch op de zichtrekening geplaatst. Klanten hadden dan nog drie maanden de tijd, tot 1 september dus, om hun geld te verhuizen naar een andere bank.

Wat als je je geld niet verhuisde?

Het geld dat op dat moment nog bij Rabobank.be staat, is niet verloren. Het wordt overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) bij de FOD Financiën. Daar kan het tot dertig jaar na de overdracht worden opgevraagd (via de digitale toepassing e-DEPO).

De bank wijst erop dat er de afgelopen maanden "heel veel momenten" geweest zijn waarop er via brief, mail en aangetekende brief, voor de grotere rekeningen, werd gecommuniceerd. Ook nu worden per mail nog steeds reminders uitgestuurd.

Rabobank.be bestaat sinds 2002 in België. De spaarbank lokte spaarders lange tijd met hoge rentevoeten. De laatste jaren werden de activiteiten stelselmatig afgebouwd. Zo werden in 2018 de beleggingsproducten overgenomen door Keytrade Bank, en in 2019 werden de bedrijfsrekeningen stopgezet.

De wholesale-afdeling (diensten voor grote ondernemingen) van Rabobank in België blijft wel actief. (blg)