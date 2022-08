Karim Benzema is opnieuw de grote redder van Real Madrid met twee goals in slotminuten

Karim Benzema heeft zich alweer ontpopt tot de grote held van Real Madrid. De Spaanse landskampioen leek op weg naar puntenverlies op bezoek bij Espanyol, maar het won in extremis nog met 1-3 dankzij twee late goals van de Fransman. Real Madrid behoudt zo zijn perfecte rapport en blijft mee aan de leiding staan in La Liga.

Real Madrid was al vroeg op voorsprong gekomen dankzij Vinicius Jr, maar kort voor de rust kwam Espanyol langszij toen Joselu doelman Thibaut Courtois verschalkte. Real Madrid vond nadien niet meteen een gaatje en leek zeer lang op weg naar een eerste puntenverlies dit seizoen. Tot grote redder Benzema toesloeg in de 88ste minuut: 1-2.

Nadien volgde nog een chaotische blessuretijd, want Espanyol-doelman Lecomte pakte nog rood na een trap op Dani Ceballos. Aanvoerder Cabrera - een veldspeler - moest daardoor nog even in doel gaan staan voor Espanyol en werd meteen verschalkt op de daaropvolgende vrije trap van Benzema: 1-3 was de eindstand.

Real Madrid komt zo met 9 op 9 samen met Real Betis op kop in La Liga.

