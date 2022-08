Kenneth Vanbilsen komt zwaar ten val tijdens trainingsritje

Wielrenner Kenneth Vanbilsen is zondag op training zwaar ten val gekomen. De 32-jarige Halenaar van Cofidis belandde aan een snelheid van om en bij de 50 km/u naast de weg en reed op een bruggetje.

Hij was een tijdje buiten bewustzijn en zou zijn tong ingeslikt hebben. Gelukkig was hij niet alleen. Hij werd met tal van kneuzingen en verwondingen aan het aangezicht naar het ziekenhuis in Lier gebracht.

Het ongeval is vergelijkbaar met dat van Bjorg Lambrecht. Gelukkig nu met een betere afloop.