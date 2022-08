Anderlecht verloor nu al vijf duels op een rij van Union (en dat is zeldzaam)

Union won nu vijf keer op rij van Anderlecht. Paars-wit dat in de competitie vijf maal na elkaar verliest van eenzelfde tegenstander: dat is een zeldzaamheid. Na Wereldoorlog II gebeurde dat nog maar de vier keer. Club Brugge pakte in de jaren 90 het record met zeven opeenvolgende zeges tegen de Brusselse aartsrivaal. Een overzicht.(jug)

Club Brugge - 7 zeges op rij tegen RSCA - tussen 11/02/96 en 29/01/99

Union - 5 zege op rij tegen RSCA - tussen 25/07/21 en 28/08/22

Club Brugge - 5 zeges op rij tegen RSCA - tussen 4/04/19 en 4/10/20

RC Genk - 5 zeges op rij tegen RSCA - tussen 21/04/18 en 30/03/19

