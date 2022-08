Pello Bilbao wint slotrit Ronde van Duitsland, eindzege voor Adam Yates

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) heeft zondag de vierde en laatste etappe in de 37e Ronde van Duitsland (cat. 2.Pro) gewonnen. Na 186,6 kilometer van Schiltach naar Stuttgart was de 32-jarige Spanjaard de snelste van een kopgroep van elf. De Portugees Ruben Guerreiro werd tweede, de Duitser Georg Zimmermann derde en Sylvain Moniquet vierde.

Adam Yates (INEOS Grenadiers) bolde als vijfde over de meet en is de eindwinnaar. De 30-jarige Brit heeft 0:22 voor op Bilbao en 0:44 op Guerreiro. Mauri Vansevenant is als vijfde op 0:49 beste Belg in de eindstand.

Yates legde de basis voor zijn eindzege zaterdag. Toen won hij de derde etappe, goed voor zijn eerste succes dit seizoen. “De laatste rit was zwaar, maar mijn team heeft uitstekend werk geleverd en me veilig naar de meet gebracht”, verklaarde de Engelsman. “Na een lange periode van pech en medische problemen, ben ik heel blij met deze eerste zeges sinds maart vorig jaar. Het was mijn eerste Ronde van Duitsland, maar ik kom hier zeker nog terug.”