Heeft Union met Dante Vanzeir en Victor Boniface nieuw koningskoppel? “Hij is een beetje zoals Deniz Undav”

Victor Boniface (21) heeft na het vertrek van topschutter Deniz Undav grote schoenen te vullen, maar de recordaankoop van Union gaf tegen Anderlecht alvast zijn visitekaartje af met een puike prestatie. Voor een recordsom van rond de 2 miljoen euro werd de Nigeriaan weggeplukt bij het Noorse Bodø/Glimt. “Of het druk met zich meebrengt om de recordaankoop te zijn? Om eerlijk te zijn is dat het eerste wat ik ervan hoor”, aldus Boniface, die Union met een fraai gekruist schot tegen Anderlecht al na twee minuten op voorsprong bracht.

En afwerken is lang niet zijn enige kwaliteit, al wil de spits daar niet al te veel over vertellen. “Het is moeilijk om over mijn eigen kwaliteiten te oordelen. Het zijn uiteindelijk de supporters die mij zien spelen, dus dan moeten zij maar beslissen hoe sterk ik ben. Of ik de nieuwe Deniz Undav word? Dat kan ik niet zeggen, want eerlijk gezegd kende ik hem niet. Misschien moet ik maar eens naar Youtube kijken, want zo kan ik misschien nog wel wat leren.”

Dante Vanzeir (24) ziet in Boniface alleszins wel een soortgelijke spits. “Hij is eigenlijk wel een beetje zoals Undav”, gaf Vanzeir, die gisteren de winnende treffer maakte, zijn nieuwe spitsbroeder misschien wel het mooist mogelijke compliment. “Hij kan ook erg goed de bal bijhouden en is enorm sterk. Hij houdt de verdediging bezig, wat voor ruimtes zorgt. Natuurlijk vinden we elkaar nog niet zo goed als Undav en ik vorig seizoen, maar laat ons hopen dat die automatismen alleen maar zullen toenemen. Ik denk alvast wel dat hij een belangrijke speler zal zijn voor ons. Misschien wordt hij wel de revelatie van dit seizoen. In het verleden bewees hij al een goede spits te zijn, maar in België is het natuurlijk anders voetballen. Al heeft hij zeker de kwaliteiten om het te maken.” (tsci)