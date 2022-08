Eupen boekt bij Westerlo eerste uitzege in vijftien wedstrijden na dolle slotfase

Westerlo leed tegen Eupen zijn eerste nederlaag dit seizoen in het Kuipje. Tegen een fel Eupen kon het veel te weinig aanspraak maken op een overwinning, liep het op een dodelijke tegenprik van Isaac Nuhu en miste Tuur Dierckx in de toegevoegde tijd een strafschop (0-1).

Verrassend geen Kyan Vaesen op het wedstrijdblad bij Westerlo. Hij viel af als negentiende man. Het was een opvallend drastische beslissing van Jonas De Roeck. Jeugdproduct Vaesen stond in de eerste drie competitieduels aan de aftrap en moest nu vanuit de tribune, naast derde doelman Koen Van Langendonck, toezien hoe Lyle Foster voorin opdraafde - eerste basisplaats dit seizoen voor de Zuid-Afrikaanse international - en nieuwkomer Halil Akbunar wel de eerste keer de wedstrijdselectie haalde. Eupen nam de beste start. Tot drie keer toe in de eerste tien minuten kwam de ploeg uit de Oostkantons opzetten en telkens werd een schot van achtereenvolgens Yentl Van Genechten (ex-Westerlo), James Alexander Jeggo en aanvoerder Stef Peeters met succes afgeblokt. In de 21ste minuut ging Sinan Bolat goed plat op een poging van Isaac Christie-Davies.

Zware blessure voor Bolat

Tot overmaat van ramp zat de wedstrijd voor de onfortuinlijke Jan Bernat er na amper 24 minuten op. In een onschuldig duel met Van Genechten verdraaide de Slovaakse belofte-international zijn rechterknie. Bernat bleef roerloos op de mat liggen en werd enkele minuten later afgevoerd met de draagberrie. Na Erdon Daci is Jan Bernat al de tweede sterkhouder van vorig seizoen die maanden aan de kant staat met wellicht een kruisbandletsel. Net voor het halfuur was er dan eindelijk dreiging van de thuisploeg. Lukas Van Eenoo zwiepte een vrije trap voor doel en helaas voor Westerlo kon niemand de assist met het hoofd van Nicolas Madsen in doel verlengen. Zeven minuten later legde Madsen de bal terug vanop de achterlijn en geraakte Foster in de draai niet voorbij Lennart Moser. Een vrije trap van de Eupense aanvoerder Stef Peeters zoefde rakelings over.

In de toegevoegde tijd - liefst zes minuten na de blessurebehandeling voor Bernat - was Westerlo nog het dichtst bij een doelpunt. Na een ingestudeerde hoekschop kwam de bal bij Tuur Dierckx. Die legde de bal voor zijn rechter en viseerde de rechterhoek. Met een kattensprong dook Lennart Moser de bal uit zijn doel. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Westerlo, dat voor de rust moeite had met de hoge pressing van Eupen en moeilijk de vrije man vond, moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen. Met amper twee schoten op doel en het te lage tempo zal Jonas De Roeck sowieso niet tevreden geweest zijn. Foster zette de turbo aan, maar hij geraakte niet voorbij Moser. Ruim een uur ver greep de Westelse coach in. Dorgeles Nene loste Igor Vetokele in de spits af. Aan de overkant was het even schrikken nadat een schot van Charles-Cook nipt voorlangs ging en blokte Pietro Perdichizzi een poging van Peeters af. De tijd begon te dringen voor de Kemphanen. Bij de thuisploeg was Lukas Van Eenoo ondertussen geblesseerd vervangen door Roman Neustädter en kreeg Halil Akbunar zijn eerste speelminuten.

Gemiste strafschop

In de slotfase kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Isaac Nuhu rukte op de linkerflank op, werd onvoldoende aangevallen en krulde de bal met veel gevoel voorbij een kansloze Bolat in de rechterhoek. Even leek het venijn nog in de staart te zitten voor Eupen. De ingevallen Gary Magnee beroerde de bal met de hand in de zone van de waarheid. Tuur Dierckx, de man in de vorm, zette zich achter de bal. Maar uitblinker Lennart Moser dook de strafschop van de flankaanvaller uit de rechterhoek.