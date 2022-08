Met Floris de Tier is ook de rode lantaarn een Belg in de Vuelta: “Ik kan nauwelijks op mijn zadel zitten”

Floris de Tier (Alpecin-Deceuninck) loopt elke dag als laatste – of een van de laatsten – binnen in de Vuelta. En dat is dus niet om sprinter Tim Merlier binnen de tijdslimiet te houden. Een klein halfuurtje na ritwinnaar Louis Meintjes bolde hij gisteren over de streep. “Heel mijn g** ligt open”, vertelt hij enigszins plastisch. “En het wordt elke dag erger. Ik kan niet op mijn zadel zitten.”

De Tier heeft last van zadelpijn of een derde bal, zoals het in het peloton bekend staat. “Ik heb eigenlijk nooit last aan mijn zitvlak”, zegt hij. “Maar nu heb ik het goed zitten. Dinsdag is het begonnen en nadien werd het elke dag slechter door de regen. De dokter was zelfs geschrokken van hoeveel de zwelling vanochtend nog was toegenomen. Hij vroeg letterlijk: “Ga jij daar echt nog mee starten? Maar ik wilde niet zomaar opgeven in de Vuelta.”

Vandaag hoopt De Tier enigszins op beterschap tijdens de rustdag. “Ik heb antibiotica genomen, maar dat slaat niet aan van de ene dag op de andere. Hopelijk kan ik mij toch nog een beetje rechttrekken en opnieuw waardevol zijn voor de ploeg.”

De Tier had in de staart van het peloton de voorbije dagen veel gezelschap van landgenoten. Tim Merlier, Gerben Thijssen en Henri Vandenabeele finishten steeds in zijn buurt. Die laatste twee moesten gisteren noodgedwongen de strijd staken. Vandenabeele kreeg covid drie weken voor de start van de Vuelta en kon “nooit deftig trainen.”Thijssen verstuikte Vorige week zaterdag zwaar zijn enkel in de etappe naar Utrecht.(jpdv)