Jonge vrijwilliger bij Franse brandweer opgepakt voor dertigtal bosbranden

Een negentienjarige student die vrijwilliger is bij de brandweer in het Franse departement Gironde is zondag van zijn vrijheid beroofd voor “verwoesting door brand”. De student wordt verdacht van brandstichting. Hij zou 31 natuurbranden in de Médoc zelf hebben aangestoken.

De jongeman is vrijdagochtend opgepakt. Hij bekende “voor een deel” zijn betrokkenheid, zegt de procureur van Bordeaux.

Justitie denkt dat hij aan de oorzaak ligt van 31 branden tussen 29 juli en 21 augustus. Hij riskeert 15 jaar gevangenisstraf.

Het departement Gironde kreeg deze zomer te maken met twee grote bosbranden, in La Teste-de Buch, waar 7.000 hectare in juli in de vlammen opging, en in Landiras (13.800 hectare in juli en dan nog eens 7.400 hectare in augustus nadat de brand opnieuw was aangewakkerd).

Verder werd de streek als de gevolg van de droogte geteisterd door tientallen kleinere branden. Vanaf het begin was duidelijk dat er in veel van die incidenten kwaad opzet in het spel was.