PSV haalt zwaar uit bij Excelsior, Othmane Boussaid verliest met Utrecht in eigen huis van Ajax

Joey Veerman (2.) brak heel vroeg de ban, Ibrahim Sangaré (29. en 45.) prikte er nog voor rust twee treffers bij. Xavi Simons (55.) en Cody Gakpo (59.) voltrokken voor het uur de forfaitscore. Siebe Horemans (74.) redde de eer en Simons (84.) trof een tweede keer raak in het slot.

Johan Bakayoko verscheen aan de aftrap bij de Eindhovenaren, terwijl Horemans aan de overzijde van bij het eerste fluitsignaal zijn opwachting maakte.

PSV telt met nog een inhaalwedstrijd te gaan 9 op 9 op de derde plaats van de algemene rangschikking in de Nederlandse eerste klasse.

Ajax wint bij Utrecht

Ajax heeft zondagnamiddag met 0-2 gewonnen op het veld van Utrecht op de vierde speeldag van de Eredivisie. De Nederlandse landskampioen legde al in de eerste helft de basis voor de zege. Steven Berghuis (10.) opende de score, Brian Brobbey (45.+2) diepte uit en legde op die manier ook de eindstand vast.

De Belgische Marokkaan Othmane Boussaid stond in de basis bij de gastheer en werd op het uur vervangen door Taylor Booth.

Dankzij de overwinning nemen de Amsterdammers met een foutloos rapport van 12 op 12 de leidersplaats in de Nederlandse hoogste voetbalafdeling opnieuw over. Utrecht sprokkelde nog maar twee punten in de eerste vier wedstrijden en bekleedt daarmee de veertiende plaats.