Vince Gerits is Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract

Vince Gerits (Stageco CT) heeft zich zondag, in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem, tot Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract gekroond. De 24-jarige renner van het Stageco Cycling Team was na 148,5 kilometer of 9 ronden in een sprint met zes sneller dan Niels De Rooze en Wesley Van Dyck. Sven Noels werd vierde, voor Stef Rogier en David Desmecht.