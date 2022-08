Pauline Ferrand-Prévot maakt favorietenrol waar en pakt vierde wereldtitel mountainbike Italiaan Avondetto wint bij beloften

In het Franse Les Gets is Pauline Ferrand-Prévot zondag voor eigen volk wereldkampioene mountainbike gewonnen in de cross-country. De Française stond als absolute topfavoriete aan de start en maakte die rol helemaal waar. De Zwitserse Jolanda Neff en de Amerikaanse Haley Batten vervolledigen het podium.

Ferrand-Prévot werd zondagmiddag voor de vierde keer in haar carrière wereldkampioen mountainbike. Daarmee is ze nu mederecordhoudster. Ook de Noorse Gunn-Rita Dahle Flesjå heeft vier wereldtitels op haar palmares staan.

Vorig jaar trok ze niet aan het langste eind, toen was de zege voor de Britse Evie Richards. Iets meer dan een week geleden bikkelden de vrouwen ook om de Europese titel. Tijdens die race was het goud voor de Franse Loana Lecomte. Ferrand-Prévot moest toen tevreden zijn met het zilver terwijl de Nederlandse Anne Terpstra brons pakte.

Dit weekend was Ferrand-Prévot duidelijk uit op revanche voor haar gemiste Europese titel. Eerder veroverde ze ook al goud op de shorttrack. De Française twijfelde zondag geen seconde en ging er al in de eerste ronde vandoor. Halverwege de wedstrijd had ze al een comfortabele voorsprong op haar dichtste concurrentes van iets meer dan een minuut. De strijd voor de ereplaatsen was heel wat spannender, want achter haar voerden de Zwitserse Keller en de Amerikaanse Batten een hevige strijd.

Lang leek het enkel tussen die twee dames te gaan, maar na vier rondes kwam nog een andere Zwiterse langszij. Jolanda Neff, de wereldkampioene van 2017 die in 2021 ook goud won op de Olympische Spelen in Tokio, vond een tweede adem en werkte een indrukwekkende inhaalrace af. In de voorlaatste ronde ging Neff voorbij het duo. Ondanks haar inhaalrace bleef ze hangen op anderhalve minuut van Ferrand-Prévot, die haar voorsprong relatief gemakkelijk kon behouden.

De Amerikaanse Batten liet net voor de laatste ronde Keller achter, en ook Neff ging haar landgenote nog voorbij waardoor elke rijdster in de laatste ronde alleen reed. Die volgorde wijzigde in de laatste ronde niet meer waardoor Ferrand-Prévot als eerste over de meet reed. Nef finishte 1 minuut en 35 seconden later, de Amerikaanse Batten reed 2 minuten en 13 seconden later over de meet. Europees kampioene Lecomte was vierde op 3 minuten en 27 seconden.

Onze landgenotes Emeline Detilleux en Githa Michiels speelden geen rol van betekenis in de strijd om de medailles. Michiels kende bovendien wat materiaalpech en werd geholpen door een andere Zwitserse renster. Uiteindelijk eindigde ze als 60e op twee ronden van Ferrand-Prévot, Detilleux werd 35e op een ronde van de winnares.

Belgen imponeren niet bij mannen beloften

Op het wereldkampioenschap mountainbike in het Franse Les Gets konden onze landgenoten zondag bij de U23 in het cross-country geen medailles pakken. Jente Michiels was eerste belg op een 24e plaats. De winst was voor de Italiaan Simone Avondetto. Bij de vrouwen deden geen Belgen mee, daar was de winst voor de Franse Line Burquier.

Terwijl de mountainbikers vorige week in München nog kampten om de medailles, doen ze dat deze week in het Franse Les Gets. Het parcours ligt er volgens bondscoach Filip Meirhaeghe vrij technisch bij. “Er zijn veel wortels en aangelegde rotsen, twee lange beklimmingen en enkele steile stukken. Hier gaat een ‘echte’ mountainbiker winnen”, zei hij aan Sporza.

Bij de U23 verschenen vijf landgenoten aan de start. Na 6 ronden en iets meer dan twintig kilometer fietsen trok de Italiaan Simone Avondetto aan het langste eind. Hij was 28 seconden sneller dan de Fransman Mathis Azzaro en net geen minuut sneller dan de Zwitser Luca Schatti. Jente Michiels eindigde op plek 24, 4 minuten en 17 seconden na de winnaar.

Clement Horny werd 26e op 4 minuten en 40 seconden. Arne Janssens finishte als derde Belg op de 40e plaats, 6 minuten en 34 seconden na Avondetto. Jarne Vandersteen reed als 65e over de meet, 9 minuten en 21 seconden na de winnaar. Lukas Malezsewski ging ook van start, maar moest onderweg opgeven.

Bij de vrouwen gingen geen landgenotes van start. In die wedstrijd van iets meer dan 17 kilometer verdeeld over vijf ronden kwam de Franse Line Burquier als eerste over de meet. Ze was 43 seconden sneller dan de Nederlandse Puck Pieterse en 59 seconden sneller dan de Deense Sofie Pedersen.

Zondagmiddag bikkelen ook nog de heren en dames elite om de medailles op dit wereldkampioenschap.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)