Speurders van ‘Klopjacht’ slaan al na paar uur eerste kandidaat in de boeien: “Nooit gedacht dat het zo zou binnenkomen”

‘Klopjacht’ is nog maar pas begonnen, en nu al hebben de speurders prijs. Amper uren nadat de kandidaten werden gedropt in de Ardennen, sloeg het opsporingsteam Anja (52) in de boeien. Haar zoon Lothar (24) moet nu alleen verder – zonder kleren, zonder plan.

Een blitzstart voor het tweede seizoen van Klopjacht. Presentator Axel Daeseleire (53) bracht zijn vijftien nietsvermoedende deelnemers naar het Naamse stadje Andenne, waar het spel in het midden van het marktplein begon. 400 uur – of zeventien dagen – moeten ze uit de klauwen van een professioneel speurdersteam blijven. Teamleider Danny Kampers, een rechercheur met meer dan een kwarteeuw politie-ervaring, beschikt over alle mogelijke middelen. Camera’s, zendmasten, huiszoekingen. Maar het was dankzij de oplettendheid van zijn interventieploeg dat op dag één meteen de eerste voortvluchtige werd gevat.

Anja Vonckx voelde vooraf de bui al hangen. Ze schreef zich in met haar zoon Lothar Siongers, een militair. “De rechercheurs gaan snel ontdekken dat hij in het leger zit”, zei Anja voor de start. “Ik ben bang dat ze ons daarom als eerste gaan achtervolgen. Ik hoop dat we er raken, maar ik vrees ervoor.”

Vooraf zag Anja de bui al hangen. Omdat haar zoon in het leger zit, vreesde ze dat ze snel in het vizier van de speurders zouden komen. — © SBS

Omdat ze geen lift vonden, sloegen Anja en Lothar hun kamp op naast een steenweg richting Namen. Daar merkte een patrouille Anja op, door haar roze T-shirt. De speurders twijfelden niet en sloegen haar in de boeien. Zoon Lothar kon wel ontsnappen, maar moest zijn rugzak achterlaten. Hij moet nu verder zonder kleren, slaapzak en gsm.

“We dachten dat we van thuis zouden vertrekken, dus ons plan viel meteen in het water”, zegt Anja. “En er was geen plan B. We hebben ook niet besproken wat we zouden doen als we gescheiden raakten.”

Anja na haar arrestatie: “Als je die mannen in het zwart plots voor je ziet, dat is beangstigend.” — © SBS

Hoewel Klopjacht een avontuur van korte duur werd, beleefde Anja het intens. Nog voor de start sliep ze niet meer goed. “Dan word je helemaal koekeloe. Ik ben zo van slag, door de spanning en de stress. Als je die mannen in het zwart plots voor je ziet, dat is beangstigend. Ik wist dat het heavy ging zijn, maar ik had nooit gedacht dat het zo hard zou binnenkomen.”

Voor de rest van de kandidaten wacht volgende week ook een onaangename verrassing. Ze krijgen te horen dat er een kliklijn is die, voor elke gouden tip die tot een arrestatie leidt, 500 euro kan opleveren.

