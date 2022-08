Geen stunt van Belgian Lions tegen Greek Freak en Griekenland

Geen stunt van de Belgian Lions in Athene en in de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van de beslissende voorronde. In het met 19.443 gevulde Olympic Athletic Center in Athene gingen de Lions met 85-68 versus Griekenland onderuit. NBA-superster Giannis Greek Freak Antetokounmpo (26 punten) leidde “Hellas” met enkele beklijvende dunks mee naar de winst.

Voor de Belgian Lions na winst tegen Groot-Brittannië een 1 op 2 in de beslissende WK-voorronde. Kwalificatie voor een eerste WK, van 25 augustus tot 15 september 2023 in Japan, Indonesië en Filipijnen, blijft aan de orde. De eerste drie in de poule zijn geplaatst. De volgende twee wedstrijden zijn in november. In Turkije en in de Mons Arena versus Griekenland. Beide landen kunnen dan niet over hun NBA- en Euroleague spelers beschikken. Daar ligt voor de Lions dus een kans al spelen sterkhouders als Ismael Bako (Virtus Bologna) en Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) ook in de Euroleague. “Onze thuiswedstrijden winnen en ééntje pakken on the road is nog steeds de insteek,” zegt bondscoach Dario Gjergja.

In een uitzinnige sfeer nam Griekenland snel afstand. Defensief zat het niet lekker bij de Lions die in het eerste schuifje wel reageerden met blockshots en dunks van Ismael Bako en driepunters van Alex Libert: 30-15. In het tweede kwart hielden de Belgen wel stand. Pierre-Antoine Gillet, een bom van Retin Obasohan zorgden voor 40-26 en Gillet legde in de slotseconde van de eerste helft de rustcijfers vast: 49-33.

De Belgian Lions kwamen via Manu Lecomte en Retin Obasohan sterk uit de kleedkamer: 49-37. De klasse van Nick Calathes en Tyler Dorsey (NBA) en het sterk inside spel van Giannis Antetokounmpo stopten de Belgische remonte: 59-40 en 64-44. In het slotkwart werd Kevin Tumba na een stevige fout nog uitgesloten. De show van de Greek Freak, die wel vele vrijworpen miste, ging heerlijk verder: 68-48. De Lions lieten zich wel niet intimideren, leden wel veel balverliezen (23), konden wat tegenprikken, maar de Grieken pakten in de slotfase nog met een versnelling (76-51) uit en wonnen met afgetekende cijfers.

Maandag reizen de Belgian Lions via het Turkse Istanboel naar Georgië. Donderdag vatten ze in Tbilisi het EK aan.

Griekenland-België 85-68 Kwarts: 30-15, 19-18, 15-11, 21-24GRIEKENLAND: (32 op 61 shots, waarvan 8 op 23 driepunters, 13 op 27 vrijworpen en 20 fouten) DORSEY 12-10, CALATHES 10-2, PAPANIKOLAOU 7-2 , G. ANTETOKOUNMPO 14-12, T. ANTETOKOUNMPO 5-2, Larentzakis 0-0, Agravanis 1-5, Kalaitzakis 0-0, Bochoridis 0-3, Kouzeloglou 0-0, Kaselakis 0-0, Lountzis 0-0

BELGIE: (21 op 60 shots, warvan 8 op 30 shots, 18 op 22 vrijworpen en 24 fouten) LECOMTE 2ç , OBASOHAN 5-ç, MWEMA 0-0, VANWIJN 2-0, BAKO 8-4, Tabu 4-0, Gillet 5-5, De Zeeuw 0-5, Tumba 0-0, Libert 6-0, Bleijenbergh 1-3, Bratanovic 0-0