Een zakhorloge dat al vier generaties meegaat, een geboorteknuffel die heel wat emoties heeft helpen doorstaan of een zetel waarin men iets te veel is doorgezakt. Vanaf maandag krijgen ze een tweede leven dankzij De Repair Shop. Wij keken mee over de schouders van de vaklui in Bokrijk. “Aan elk voorwerp kleeft een mooi verhaal”, vertelt presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis.