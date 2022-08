Robert Lewandowski geeft visitekaartje af in Camp Nou: topspits scoort met fenomenaal hakje en loodst Barcelona opnieuw naar zege

Op papier mocht Real Valladolid, dat dit seizoen als promovendus aantreedt in La Liga, geen al te grote hindernis vormen voor het grote Barcelona. En toch was het opletten geblazen, want datzelfde grote Barcelona had op de openingsspeeldag nog een brilscore behaald tegen het kleine Rayo Vallecano.

Een herhaling van dat scenario, daar hoefden ze tijdens de rust al niet voor te vrezen in Camp Nou. Robert Lewandowski had de Blaugrana halverwege de eerste helft al op voorsprong getikt en net voor de pauze verdubbelde Pedri de voorsprong.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na 65 minuten achtte Lewandowski vervolgens zijn gloriemoment gekomen. De Pool verschalkte Valladolid-keeper Masip met een subliem hakje, zijn tweede goal van de avond en vierde van het seizoen. Roberto legde in de blessuretijd de eindstand vast: 4-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Barcelona is met een 7 op 9 prima begonnen aan La Liga. Real Betis is voorlopig alleen leider met 9 op 9, al kan Real Madrid later vanavond nog langszij komen als het wint van Espanyol.