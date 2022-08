Harry Kane mist penalty, maar loodst Tottenham alsnog naar overwinning bij promovendus

Kane had amper vijf minuten nodig om Tottenham op voorsprong te trappen. Vroeg in de tweede helft kreeg hij een unieke kans om er vanaf de stip 0-2 van te maken, maar Kanes elfmeter werd gestopt door doelman Dean Henderson. Het bleek uitstel van executie voor de thuisploeg, want zo’n tien minuten voor het einde vond Kane met het hoofd wél de netten. 0-2 was de eindstand.

Tottenham blijft met 10 op 12 op een gedeelde tweede plek staan met Manchester City en Brighton. Leider Arsenal is de enige club die nog een perfect rapport heeft. Nottingham staat met vier punten op een gedeelde twaalfde plek.

Bekijk hier Kanes doelpunten en penaltymisser:

