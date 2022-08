Limburgers Tuur Lemmens en Laurien Billen schrijven winst in duatlon op circuit van Zolder op hun naam

Door de aanwezigheid van blauwalgen in het Albertkanaal, annuleerde de Lummense organisatie het zwemmen, waardoor de triatlon plots omgetoverd werd tot een duatlon. Zelfs zonder dat onderdeel stond er geen maat op zwemspecialist Tuur Lemmens (25), die in de jeugdreeksen meermaals op het podium van Belgische zwemkampioenschappen stond.

“Het was wel even balen toen ik vernam dat het zwemmen niet plaats zou vinden”, verklapt Lemmens. “Maar ik heb hier bewezen dat mijn lopen de laatste jaren sterk er op vooruit is gegaan. Als leider heb ik de eerste helft van het fietsen in mijn eentje rondjes gedraaid. Ik heb me toen bewust laten inlopen, want ik was kostbare energie aan het verspillen. In het lopen heb ik meteen het heft in handen genomen en de leidersplaats nooit meer afgegeven. Dit is mijn allereerste zege in een triatlon, excuseer duatlon. (lacht) Maar deze overwinning had ik niet zien aankomen, zeker niet omdat ik zaterdag in Viersel nog als tweede eindigde in de supersprinttriatlon, wat ook een duatlon geworden is. De benen voelden vanochtend (zondagochtend, nvdr.) immers zwaar aan.”

Lokale winst

Met Lemmens kreeg de TCL Circuit TRI-triatlon een lokale winnaar en die afstand mag héél nauw genomen worden. “Ik woon en werk als leerkracht in Viversel, op amper een kilometer van hier. Ik heb me meteen ingeschreven toen ik hoorde over de toenmalige triatlon door de Lummense organisatie. Wat ik van het concept van het circuit vind? Fantastisch. Alles is hier heel compact geregeld.”

Laurien Billen uit Tongeren won op Terlaemen zondag. — © Raymond Lemmens

Bij de vrouwen haalde leerkracht Laurien Billen (25), onder het goedkeurend oog van vriend én profwielrenner Milan Menten, het met sprekend gemak. “Nochtans ging het lopen voor geen meter”, bekent Billen. “Gelukkig had ik een ruime voorsprong, zodat ik gecontroleerd naar de winst kon lopen. Het jammere is dat we maar met drie vrouwen waren en niet mochten stayeren, waardoor we 40 km in ons eentje hebben moeten fietsen. Meer dan waarschijnlijk heb ik mijn benen daardoor ‘kapot’ gefietst.”

De winst in de sprinttriatlon ging naar Jarno Cuypers uit Vliermaal en de Nederlandse Anneke Spronk. De Truiense Kaat Huyghe finishte als tweede.