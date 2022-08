Francorchamps is van Max Verstappen. — © BELGA

Nooit heeft Max Verstappen zo hard gedomineerd als zondag in zijn eigen Francorchamps. Door een gridstraf moest hij als veertiende vertrekken, maar hij had maar tien raceronden nodig om de leiding te grijpen. Het deed heel hard denken aan Michael Schumacher in 2002; als dat maar niet te saai gaat worden…