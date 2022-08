Naar schatting 5.000 toeschouwers kwamen afgezakt naar het Olmenhof in Herk-de-Stad voor het optreden van Camille. — © Sven Dillen

Herk-de-Stad

Niet de gevreesde 10.000 toeschouwers voor Camille, maar naar schatting 5.000 fans stonden zondag hits als ‘Vuurwerk’ en ‘Vergeet De Tijd’ mee te brullen in het Olmenhof in Herk-de-Stad. Van kapsones geen sprake bij dit popfenomeen, want na afloop nam ze ruim de tijd om te signeren en op haar rider stond ... een flesje water en een appel.