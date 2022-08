Didier Lamkel Zé mocht meteen in de basis beginnen bij KV Kortrijk en is blij dat hij in België blijft: “Ik weet dat ik hier geliefd ben”

Voor de wedstrijd liet Belhocine uitschijnen dat Lamkel Zé aan de aftrap zou verschijnen. Een man van zijn woord, want de Kameroener stond meteen al tussen de lijnen. Het woelwater begon tamelijk aan de wedstrijd, maar hij werd naarmate de wedstrijd vorderde onzichtbaar. “Het was een moeilijke wedstrijd voor ons”, zei Lamkel Zé na de match. “Ondanks dat het pas mijn eerste wedstrijd was voor deze club, kan ik wel zeggen dat ze een goede aanhang hebben. Hopelijk winnen we de volgende wedstrijd, zodat we de fans wat terug kunnen geven. Ik ben nog niet 100 procent, dat voel ik. Deze week heb ik goed getraind op fysiek vlak en dat zal ik de komende weken ook weer doen. Ik hoop naar een goede vorm toe te groeien.”

Ook T1 Belhocine zag dat de nieuweling nog wat tijd nodig heeft. “Hij was in het begin van de wedstrijd goed, maar je ziet dat hij nog matchritme mist. Dat komt wel nog. Hij is een goede speler en zal het goed doen voor ons.”

Het hing aan een zijden draadje of Lamkel Zé was niet meer te bewonderen op onze Belgische velden. De buitenspeler leek rond te zijn met Omonia Nicosia, maar die transfer werd op het laatste nippertje afgeblazen. “Ik ben tevreden met mijn keuze voor KV Kortrijk en ben blij dat ik in België kon blijven. Ik weet dat ik hier geliefd ben. Mijn doelstelling is om zo veel mogelijk doelpunten te scoren voor deze club zodat ik misschien nog geselecteerd kan worden voor het wereldkampioenschap met Kameroen.”

Wat nu met Belhocine?

Standard heeft KV Kortrijk dieper in de problemen geduwd. De Veekaa blijft achter met een schamele 4 op 18. “Standard heeft een goede wedstrijd gespeeld”, vertelde Belhocine. “We hebben ook wel enkele kansen gehad, maar het mocht niet zijn. Spijtig genoeg pakken we op het einde van de wedstrijd ook nog een rode kaart.”