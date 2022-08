AA Gent hekelt “overdreven” VAR en “arrogante” Laforge: “Niet de eerste keer, het moet wel een complot zijn”

LEES OOK. Antwerp komt nu ook winnen bij AA Gent en behoudt perfect rapport

Na de 1-2 tegen Antwerp ging het bij AA Gent achteraf wel even over de vermijdbare gelijkmaker van Vincent Janssen. Hoe iedereen het duel verloor en Roef vervolgens niet van zijn lijn kwam. De lekke defensie, episode 8 dus. Over hoe linkerwingback Hjulsager te vaak koelbloedigheid miste. Over het gebrek aan creativiteit is om de match open te breken - “een tovenaar”, dixit Hein - door de blessure van Tissoudali en een Odjidja die fysiek niet top is. Maar het ging toch vooral over de wedstrijdleiding.

Spelers schuwden de harde woorden niet. Kums hekelde de “inconsequente Laforge, met wie niet te praten valt.” Hanche-Olsen ergerde zich aan “zijn attitude” en noemde hem “arrogant en respectloos”. En: “Het is moeilijk om je te focussen op de match, als je het gevoel hebt dat alles tegen ons gefloten wordt.” Maar vooral bij de anders zo bedachtzame Ngadeu was de emmer volgelopen. “Het is altijd hetzelfde met deze ref, maar ook de VAR moet langs beide kanten ingrijpen als het penalty is. Je zou zeggen dat er een complot bestaat tegen ons, dit is niet de eerste keer. Het moet wel een complot zijn. Het is al verschillende keren gebeurd dat de VAR zich vergist in ons nadeel.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

De trainer, vorig seizoen geschorst omdat hij de scheidsrechtersbaas een leugenaar had genoemd, besefte dat die laatste uitspraak een brug te ver was. “Dat zouden ze niet mogen zeggen. Ook al is het zo”, zei Hein Vanhaezebrouck fijntjes. “Iedereen schiet op Laforge, maar ik vind dat Laforge het al bij al niet zo slecht deed.”

De fase met Depoitre zat hem nochtans dwars, maar minstens zoveel wrevel ging naar de tussenkomsten van videoref Kevin Van Damme. De beslissende 1-2 viel tenslotte uit een strafschop op aangeven van de VAR. Odjidja, die in Cyprus al verantwoordelijk was voor een tegengoal, was weer de risée. “Ik heb mijn spelers voor de match verwittigd”, zei Vanhaezebrouck. “We weten wie de ref is, geef ze de kans niet om te fluiten. Geen contacten in de box dus. Vadis heeft op een teen getrapt, op de lijn. Had hij niet moeten doen. Maar fluit je dat in de middencirkel? Neen. Daarom fluit Laforge niet. De VAR voelt niet aan hoe ruim de ref zijn wedstrijd fluit. Ga je dan iedere keer tussenkomen voor een licht contact?” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Meer op hun strepen

Neen, vond Vanhaezebrouck, die het had over “overdreven VAR-werk.” Lees: overijverig. “Ik weet wel dat ze gezegd hebben dat de VAR de vriend niet mag zijn van de ref. (cynisch) De eerste speeldag waren ze dat wel even vergeten, toevallig in onze match. Ondertussen zijn ze hun best aan het doen.”

Vanhaezebrouck stoort zich, niet voor het eerst, aan het gebrek aan persoonlijkheid. “Het is andere clubs ook al overkomen, zoals Genk op Waregem bijvoorbeeld. Waar de benadeelde ploeg zelfs geen penalty claimt. Maar dan voelt de VAR zich geroepen om toch tussen te komen, want die heeft toch iets gezien. Ik vind dat de ref daar op zijn strepen had moeten staan. Blijf bij je besluit, ook al roepen ze jou naar het scherm.”

Terwijl de conclusie toch moet zijn dat de VAR eigenlijk drie juist tussen leek te komen. Ach, het verandert niets aan de naakte cijfers: tien op vijftien had Vanhaezebrouck ingecalculeerd. Had Gent maar die strafschoppen gekregen op Standard. Nu zijn het er acht, zitten de Buffalo’s nog steeds met defensieve zorgen én laat de afwezigheid van Tissoudali zich al voelen. Daar kan Gent nog iets aan doen. De transfermarkt is nog even open. Hein: “De vraag bij ons is altijd: Wat kan er? Antwerp zoekt ook creativiteit. Ik denk niet dat het dezelfde spelers zullen zijn...”