Noah Mbamba toont zich nog eens bij Club NXT en smeert RWDM eerste nederlaag aan

Club NXT veegde op de derde speeldag de laatste nul en pakte de eerste zege in de Challenger Pro League ten koste van RWDM. De Brusselaars, die dit seizoen ei zo na in 1A actief waren, lieten een matige indruk en verloren voor het eerst dit seizoen. Noah Mbamba scoorde de winnende Brugse treffer in dezelfde minuut van de Molenbeekse gelijkmaker.

RWDM greep vorig seizoen dus net naast promotie na een ultieme dubbele confrontatie tegen Seraing. Of de Brusselaars sportief voor een meerwaarde hadden kunnen zorgen, valt te betwijfelen. Extra-sportief wel want er gebeurt altijd wel wat in Molenbeek. Afgelopen week bijvoorbeeld stonden plots liefst zeven nieuwkomers op de stoep waaronder vier Brazilianen. De meesten kwamen van Botafogo en Crystal Palace omdat de nieuwe eigenaar Textor ook deze twee clubs in handen heeft. Enkel O’Brien haalde echter de bank want de anderen zijn nog niet speelgerechtigd en naar verluidt zijn het ook niet veel meer dan wissels op de toekomst en ook daar zijn twijfels over.

Tegen Club NXT in The Nest, het oude Schiervelde, in Roeselare had RWDM het in elk geval niet makkelijk om zijn stempel te drukken. Smeets vindt totaal zijn draai nog niet en werd in de rust dan ook al vervangen. Club NXT was niet onverdiend op voorsprong gekomen toen Antonio Nusa na een knappe beweging Cisse Sandra vond en de middenvelder, een kanshebber om minuten te pakken bij het grote Club als Hans Vanaken zou vertrekken naar West Ham, gaf met zijn linker Defourny het nakijken. RWDM reageerde via Vorogovskiy maar zonder resultaat. Net voor de pause was er nog een poging van Mertens, de enige routinier bij Club, maar ook hij besloot te zacht.

Twee goals in één minuut

Ondanks zijn assist moest Antonio Nusa voor de tweede helft in de kleedkamer blijven bij Club. De Noor had zoveel gegeven en zat er wellicht wat door. De spelers van RWDM waren duidelijk de levieten gelezen in de rust want ze verhoogden de druk en op aangeven van Vorogovskiy lukte Botella de gelijkmaker. Het gevolg van een kleine Brugse jeugdzonde want Jorne Spileers wilde het te mooi doen en uitvoetballen terwijl niemand hem allicht kwalijk had genomen indien hij de bal gewoon ver had weggetrapt. Maar Club herstelde onmiddellijk het foutje en Mbamba zette blauw-zwart in zowat dezelfde minuur weer op voorsprong. Een opsteker voor de middenvelder die bij Carl Hoefkens tot nu nog niet echt in de bovenste schuif lag.

Met Chemsdine Talbi bracht Hayen op het uur nog een jongen uit de Brusselse rand op het veld. Net als in de vorige matchen liet de jongeman uit Ruisbroek een paar knappe dingen zien maar grote kansen bleven uit. Voor RWDM stelde de ingevallen Diallo Senne Lammens nog eens op de proef maar de doelman duwde de poging in corner.

Tegen Virton had RWDM op de eerste speeldag in de toegevoegde tijd de scheve situatie nog kunnen rechtzetten, maar de beloften van Club hielden wel stand en pakten hun eerste zege dit seizoen.

Club NXT: Lammens; Otasowie (58’ Cuevas), Ordonez, Spileers, Nusa (46’ Engels), Mbamba, L. Audoor (58’ Talbi), Sandra (89’ Perez), Sabbe; Vermant, Mertens (89’ Homma)

RWDM: Defourny; Kurdic (73’ Sankhon), Ruyssen, Le Joncour; Botella, Smeets (46’ Ferraro), Ephistion (73’ Diallo), Gece (87’ O’Brien), Vorogovskiy; Hazard, Biron

Doelpunten: 29’ Sandra 1-0, 55’ Botella 1-1, 56’ Mbamba 2-1

Gele kaarten: 64’ Mbamba (fout), 90’ Cuevas (spelbederf)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Ken Vermeiren