Wout van Aert opgetogen na sprintzege in Bretagne Classic-Ouest France: “Ik ga met vertrouwen naar Canada en het WK”

Tweede in Hamburg en eerste in Plouay: Wout van Aert keek tevreden terug op de voorbije twee zondagen: “Ik had dit niet gedacht”, zei Wout van Aert na zijn sprintzege in de Bretagne Classic-Ouest France tegen ploegleider Frans Maassen. “Het was geen gemakkelijke sprintoverwinning.”

“Het was een moeilijke koers voor de ploeg. We hadden enorm veel tegenslag in de finale, maar ook de voorbije week met Christophe Laporte, die zich blesseerde”, legde de winnaar uit. “Er moesten jongens invallen die eigenlijk niet voorbereid waren om hier te koersen. Om die reden was het ook knap lastig om de wedstrijd te controleren. Overal waar ik aan de start kom, ligt de druk op Jumbo-Visma. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Gelukkig had ik in de finale mijn goede benen bij. Ik moest er meer zelf oplossen dan me lief was. Ik heb geprobeerd om het zo goed mogelijk te doen. Ik had blijkbaar nog iets over.”

Van Aert viel in de finale zelf aan. “Maar daarna was er niet echt tijd om te recupereren. Ik moest daarna proberen de anderen te volgen, want ze probeerden echt weg te komen.” De groene trui van de Tour gaf toe dat de spurt ook geen fluitje van een cent was. “Je komt met veel snelheid aan. Als je van achteren komt, heb je misschien een beter momentum. Het is altijd gevaarlijk om verrast te worden. Dat is een beetje wat Arnaud De Lie overkwam. Hij werd wel goed gebracht door Jasper De Buyst, maar van achteruit pak je zoveel meer lancé mee. In de sprint nam ik de juiste beslissing door een paar plaatsen ertussen te laten. Daardoor kwam ik van wat verder met meteen veel snelheid van achteruit. Maar toen ik aan de leiding kwam, was het nog ver, hoor. Ik had nog alle moeite van de wereld om de rest af te houden, maar het pakte goed uit.”

“Dé Franse regio waar wielrennen populair is”

Van Aert was opgetogen dat hij bij zijn eerste Bretagne Classic-Ouest France meteen vol in de roos schoot. “Het is een van de grootste koersen na de klassiekers, hé. Het is een heel lange wedstrijd. Toch 250 kilometer. Zoals de voorjaarsklassiekers. Met al die kleine hellingen was het wel een slopende koers. Het is mooi om in Bretagne te winnen. Het is dé Franse regio waar wielrennen echt wel populair is. Dat stemt me gelukkig.”

In laatste instantie werden er nog enkele gravelstukken uit het parcours gehaald. “Van mij mochten ze erin blijven. Maar als de UCI beslist dat dit niet kan, dan is het maar zo. Dat respecteer ik. Het parcours was ook zonder gravel doorslaggevend. Er zaten veel kleine, maar steile hellingen in. Een heel moeilijke wedstrijd. Ik ben blij dat ik ook deze historische koers erbij heb op mijn palmares. Ik wist niet eens wie tweede is geworden. Wie zeg je? Laurence, die vijf kilometer van hier vandaan woont? Dat is voor mij een nieuwe renner, maar als hij dit doet na 250 kilometer, dan zegt dit iets over zijn inhoud.”

De Herentalsenaar kwam in Bretagne nog eens terug op de Bemer Cyclassics van Hamburg: “Ik was heel blij dat die koers bijna nergens te zien was. Ik ben er gelukkig niet te veel over aangesproken geweest. Ik heb wel zelf nog eens naar de beelden gekeken. Toen schrok ik ervan hoe laat ik reageerde. Veel te laat. Ach, al doende leert men, zegt het spreekwoord.”

WK-selectie

Over het WK wou Van Aert nog niet te veel kwijt: “Uiteindelijk is die dag nog vier weken weg. Dat is nog lang. Dinsdag wordt de Belgische selectie bekendgemaakt. Ik heb er een goed oog in. Ik heb een goed contact met nationale coach Sven Vanthourenhout. We hebben er dezelfde kijk op. Het is altijd een luxe om in België een selectie te maken en zeker op een klassiek parcours als dat van Wollongong. Ik heb geen veto’s moeten stellen (lacht). Als je Remco bezig ziet, spreekt het voor zich dat we twee kopmannen hebben. Dat is een heel mooi uitgangspunt om het WK te doen.”

“Ik voel me goed”, stelde Wout van Aert. “Ik heb de laatste drie weken hard en veel getraind. Mijn benen zijn goed. Daar ben ik blij om. Ik heb nu nog een goede week waarin het vooral draait om het behoud van de conditie en te rusten. Ik ga met vertrouwen naar het laatste deel van het wegseizoen. Daarna nemen de reizen veel tijd in beslag. Te beginnen met de verplaatsing naar Canada, waar ik de twee Grote Prijzen betwist. Ik ben een gelukkige man. Na het WK ga ik met vakantie. En dan bereid ik me opnieuw voor op het veldritseizoen”, aldus Wout van Aert, die met een charter via Luik zondagavond naar huis kwam. “Ik vertrek op maandag naar Sardinië om daar nog een weekje te trainen. Dan Canada en daarna Australië”, besloot het Belgisch boegbeeld na zijn negende WorldTour-zege van 2022.