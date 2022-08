Team Antwerp wint in Debrecen eerste 3X3 World Tour. “Dit is emotioneel, hier hebben we twee jaar voor gewerkt”

Team Antwerp heeft een stukje Belgische 3X3 basketbalgeschiedenis geschreven. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen wonnen in de finale in het Hongaarse Debrecen van het Servische Ub, de nummer 1 van de wereld. De eerste keer dat Team Antwerp een World Tour toernooi wint. Goed voor 40.000 dollar ook. “Dit is emotioneel. Hier hebben we twee jaar voor gewerkt,” zei Thibaut “Must See TV” Vervoort. Hij werd ook verkozen tot MVP van de 3X3 World Tour event in Debrecen.

Wat een succes voor Team Antwerp in het Hongaarse Debrecen. Na een 1 op 2 in de poules op zaterdag kende het vandaag een schitterende apotheose van de 3X3 World Tour in Debrecen. In de halve finale wonnen Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen met 19-14 van het Nederlandse Amsterdam (worldranking 3).

In de finale wachtte het met het Servische Ub de wereld nummer één. Na een harde en fysieke clash kwamen de Antwerpenaars na 15-15 bij 16-19 op voorsprong. Bryan De Valck gaf weer energie, Nick Celis scoorde belangrijke punten, Caspar Augustijnen was enorm sterk in the paint en Thibaut Vervoort gaf weer de doodsteek. Bij een 20-20 tussenstand lukte hij voor Team Antwerp de winnende tweepunter: 20-22.

De eerste winst in een World Tour event was meteen een feit voor Team Antwerp. “Dit is emotioneel. Twee jaar hebben we hier voor gewerkt. Debrecen is voor ons ook een speciale plaats. Hier hebben we ons geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio,” gaf een stralende Thibaut Vervoort nog mee. Team Antwerp, momenteel nummer vijf van de wereld, zal nu weer enkele plaatsen stijgen.