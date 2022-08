Tiental bezoekers vast op attractie in Bellewaerde door technisch defect

Een tiental bezoekers heeft zaterdagavond even vastgezeten op de attractie Wakala in attractiepark Bellewaerde in Ieper. “Het ging om een technisch defect tijdens het optakelen en de panne duurde 9 minuten. Zo’n dingen gebeuren met machines”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe.

Het voorval deed zich zaterdagavond voor om 20.30 uur, kort voor het park zou sluiten dus. Een tiental bezoekers had wel nog zin in een ritje in de familiecoaster Wakala, de topattractie die in 2020 opende in het park. Na het vertrek en tijdens het optakelen viel de attractie stil.

“Een technisch defect lag aan de oorzaak”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “Uit het logboek blijkt dat de mensen in totaal negen minuten hebben vastgezeten. Dat was de tijd die nodig was om na het stilvallen een technieker te laten komen, waarna de trein naar beneden kon gelaten worden. Vervolgens wordt alles gecontroleerd en wordt het systeem gereset. Uiteindelijk is alles vlot afgehandeld. Dergelijke kleine pannes komen wel vaker voor want dat is nu eenmaal eigen aan de werking van machines.”

De bezoekers die op geringe hoogte vastzaten panikeerden ook niet.