Lanaken

Veerle Mertens uit de Groenstraat houdt van dieren. Ze heeft onder meer een tamme pauw, Jacques, in haar tuin rondlopen, die redelijk onbevreesd is. Geregeld wandelt hij over straat tot bij de buren, soms tot ongenoegen van voorbijrijdende automobilisten die onverwacht in de remmen moeten. Daar wil Veerle nu iets aan doen.