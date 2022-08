Onze tv-tips: bijzondere boksschool, sportterreur en veel actie

Idris Elba’s fight school

NPO3, ma, 20.25 u

We kennen Idris Elba als acteur, maar voor de Britse tv maakte hij ook deze realityreeks waarin jongeren een intensieve bokstraining volgen. Uit honderden aanmeldingen werden acht kandidaten overgehouden. Vaak jongeren met een moeilijke achtergrond en die dreigen op het slechte pad te geraken. Door deel te nemen hoopt Idris dat ze positiever in de maatschappij komen te staan. (tove)

Terreur op de Spelen: München 72

NPO2, ma, 22.09 u

In vier afleveringen van deze Duitse documentairereeks wordt het hele verhaal verteld over de aanslag op de Olympische Spelen van exact een halve eeuw geleden. Het verhaal begint in de nacht van 5 september 1972, wanneer de wegen van de Israëlische atleten en acht leden van de Palestijnse terreurgroep Black September elkaar in het Olympisch dorp kruisen. (tove)

The Foreigner

VTM3, ma, 20.35 u

Suspense van de hoogste plank met Pierce Brosnan en Jackie Chan. Regisseur Martin Campbell verfilmde een adembenemende thriller over een Londense zakenman, voorheen actief als commando, die het recht in eigen handen neemt wanneer zijn tienerdochter sterft bij een politieke terreuraanslag. Zijn zoektocht naar antwoorden leidt naar een oud kopstuk van de IRA. (tove)