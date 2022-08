Op de Rijksweg in Maasmechelen waren zes van de 308 ademtesten positief. Twee bestuurders bliezen Alarm en hadden ook een glas te veel op. Een bestuurder onder invloed van drugs moest het rijbewijs inleveren. De politie bekeurde ook meerdere bestuurders die zonder gordel reden, met gsm in de hand en zonder verzekering. Een opgefokte bromfiets is geverbaliseerd.

maw