Remco Evenepoel heeft zichzelf daags voor de tweede rustdag van de Vuelta nog wat steviger in de rode leiderstrui gefietst. Het jonge supertalent reed op de zeer steile slotklim van Les Praeres de Nava al zijn concurrenten in de vernieling. De ritzege was voor vroege vluchter Louis Meintjes, die het Belgische team Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux zo een mooi succes bezorgt. Evenepoel kwam als vierde over de meet en heeft nu meer dan een minuut voorsprong op eerste achtervolger Enric Mas.