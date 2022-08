Carnaval in de zomer? Hechtel laat zien dat het kan

De al in 2019 opgerichte Orde Van Hechtel kon door corona nog niet echt uitpakken met een volwaardige stoet. Maar met een heuse Zomercarnavalstoet heeft de vereniging nu haar eerste wapenfeit opzak. “We mochten vandaag 16 wagens verwelkomen. Eén groep heeft jammer genoeg moeten afzeggen met bandenpech”, vertelde voorzitter Johan Cornelissen. “En de deelnemende carnavalisten vonden het duidelijk niet erg om van ver af te zakken. We hebben zelfs enkele groepen uit de regio Vlaams-Brabant hier.”

Ook Limburg was vertegenwoordigd met verenigingen uit onder andere Tongeren, Peer en Pelt. Voor het publiek was het duidelijk nog wat wennen aan de zomerse carnavalssfeer. De grote massa liet het nog wat afweten. “We schatten dat we ruim duizend toeschouwers hebben kunnen plezieren. Maar het begin is gemaakt en we zullen in de toekomst groeien. We gaan nog evalueren, maar de kans is groot dat deze zomerstoet een vervolg krijgt.”