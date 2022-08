Godelieve Yperman (97): “Na 68 jaar kom ik terug met mijn tweeling naar ‘hospitaal’ Vilain XIIII Leut”

MAASMECHELEN

Zondag was het feest in kasteel Vilain XIIII in Leut voor alle baby’s die er ooit geboren werden. Ruim 400 kasteelbaby’s waren aanwezig. Mama Godelieve Yperman (97) uit Peer beviel in 1954 in het ‘moederhuis’ Vilain XIIII van een tweeling. “Vandaag kom ik na 68 jaar met een blij gemoed nog eens met mijn tweeling Jan en Omer Thomassetti en dochter Maria Thomassetti terug,” vertelt ze fier. “Ze hebben allen Leut op hun paspoort staan.”