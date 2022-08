Wie wint ‘Vakantiehuis for life’? “We voelen de spanning”

De duo’s van ‘Vakantiehuis for life’ hebben in hun laatste aflevering nog maar 48 uur om de vijf chalets klaar te krijgen voor het finale oordeel van de jury. Marc Coucke, werfleider Johny uit ‘Huis gemaakt’ en interieurstyliste Anne-Catherine Gerets beslissen samen met Dina Tersago wie een eigen vakantieverblijf wint.

Vriendinnen Anke en Sophie staan momenteel aan de leiding. “In het begin lachten we dat het nooit een echte wedstrijd zou zijn, maar nu we in de laatste rechte lijn zitten, voelen we toch de spanning. Omdat de jury ons goede punten gaf, hebben we beseft dat het mogelijk is om te winnen.”

Dylan en Glenn sleuren een bouwnadeel mee, Asma schakelt de hulp van haar broer in omdat Mariam nog steeds buiten strijd is. En Laura en Junior, die maken zich niet te druk over het jurybezoek. “Een goede band hebben we niet met de jury, maar we zijn wel benieuwd naar hun reactie. Ze komen met lage verwachtingen, als je naar de punten kijkt die we eerder kregen. Maar hoe lager de verwachtingen, hoe groter de verrassing.” (dvg)

