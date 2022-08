Niemand te veel gedronken bij controles in Lanaken

Bij weekendcontroles in Lanaken op Tournebride zijn drie bestuurders zonder gordel beboet. Een snelheidsovertreder moest zijn rijbewijs inleveren. In Rekem op de Steenweg is een opgefokte bromfiets in beslag genomen. Drie motorrijders kregen een boete voor onaangepaste kledij. De politie stelde pv’s op voor bezit van een mes en voor drugs. Twee bestuurders hadden drugs gebruikt en moesten hun rijbewijs inleveren. Van alle 231 ademtesten in Lanaken was er geen enkel positief.

