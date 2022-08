‘Big brother’ zoekt nieuwe kandidaten

Krijgt ‘Big brother’ in 2023 een Belgische winnaar, nadat de voorbije twee seizoenen telkens een Nederlander won? Koffiedik kijken, maar Play4 begint nu al haar zoektocht naar nieuwe kandidaten.

De zender roept geïnteresseerden op om zich in te schrijven voor Big brother 2023. Veel info over de nieuwe reeks wordt, zoals steeds, niet vrijgegeven. Enkel dat je “maximaal honderd dagen” in het Big brother-huis opgesloten kan worden, en dat je samen met de andere bewoners “zero privacy” krijgt.

Begin dit jaar zat de wedstrijd er onverwacht al na 86 dagen op. Toen ging winnaar Salar met bijna 70.000 euro naar huis. Ook volgend jaar werkt Play4 samen met de Nederlandse zender RTL. Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan via www.bigbrother2023.tv.(dvg)