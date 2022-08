Antwerp vreest wekenlange afwezigheid van Michael Frey

Michael Frey ging in de eerste helft tegen Antwerp kermend van de pijn naar de grond, terwijl er geen contact was met een tegenspeler. Hij greep naar de linkerkuit. Antwerp vreest dat hij een spierblessure heeft opgelopen. Mogelijk gaat het om een scheur en dan is Frey wekenlang out. Voor Antwerp zou dat nieuws een forse tegenvaller zijn. Het heeft slechts twee spitsen: Frey en Janssen. Beiden startten tegen AA Gent, als één van de twee niet beschikbaar is, zijn er amper wisselmogelijkheden voorin.