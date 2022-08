KRC Genk nam met 15 op 18 een uitstekende seizoensstart. En dat ondanks het vertrek van sterkhouders Cyriel Dessers, Junya Ito, Jhon Lucumi en Kristian Thorstvedt. Thomas Chatelle is dan ook onder de indruk van de troepen van Wouter Vrancken. “Niemand spreekt nog over Junya Ito, dat is de verdienste van Joseph Paintsil en Mike Trésor.”