Andreas Pereira voelt zich thuis bij Fulham: “Ik wil laten zien hoe goed ik ben”

Op z’n zestiende kwam Pereira door toedoen van niemand minder dan Sir Alex Ferguson aan bij Manchester United. Daar werd hij vaker dan hem lief was telkens uitgeleend, maar sinds dit seizoen is hij weer helemaal terug in de Engelse Premier League. En dat bij Fulham.

Vorig seizoen zat Pereira nog in Brazilië bij Flamengo. Het land waar ie nog enige roots heeft. “De druk van de supporters ginds is natuurlijk helemaal anders dan hier in Europa”, begint Pereira bij Play Sports. “Ze accepteren er alleen maar overwinningen. Als je goed speelt, is dat geen probleem, maar als je wat minder bent, is het meteen ‘hel’.” Ondanks het tamelijk goede jaar in Zuid-Amerika verkaste hij op 26-jarige leeftijd opnieuw naar Engeland. Dat is in ieder geval weer dichter bij zijn vrienden. “Zij zitten natuurlijk hier in België. Voor ik naar Londen trok, ben ik van Brazilië naar Lommel gereisd. In het huis van mijn vader heb ik nog getraind.”

Een goede voorbereiding dus voor Pereira. Hij wilde dan ook meteen indruk maken bij zijn nieuwe trainer Marco Silva. “Hij heeft een mentaliteit van een topcoach”, vindt Pereira. “Hij heeft dezelfde mentaliteit dan ik: heel aanvallend voetballen en veel druk zetten. Daar voel ik me het beste bij.”

Dat aanvallend voetbal kan renderen, zeker met oude bekende Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) in de spits. Veel kansen mist de Serviër doorgaans niet. Hij zit na vier competitiematchen al aan evenveel goals in de Premier League. Al was er tijdens de training wel sprake van een kostelijke misser. “Hij schoot de bal over de vangnetten en die belandde recht op de vooruit van de auto van ploegmaat Tom Cairney. Meteen een volle barst erin, ja.”

Nu Pereira terug is in Engeland wil hij zich tonen. “Dit is voor mij een nieuw begin. Ik wil laten zien hoe goed ik ben. Fulham heeft me in elk geval thuis doen voelen”, aldus een ambitieuze Pereira.