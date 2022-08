UITSLAG GP BELGIË 2022. Gewoon niet te stoppen: superieure Max Verstappen wint in Spa-Francorchamps vanaf veertiende startplaats

Wat voorafging...

Na een boeiende zomerstop - met dank aan de transfersoaps rond Fernando Alonso, Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, McLaren, Alpine en Aston Martin - was het opnieuw tijd voor de F1-rijders om te doen wat ze het beste kunnen: racen. Het circus streek neer in België voor wat vooraf aangekondigd werd als misschien wel de laatste Grote Prijs op Spa-Francorchamps. Iets waar we intussen even niet meer voor moeten vrezen. Wat Het Nieuwsblad op zaterdag al schreef, werd zondag ook officieel bekendgemaakt: de F1 racet ook volgend jaar in Spa.

Behalve de transferperikelen en de toekomst van de race in Spa was er nog een groot gespreksonderwerp voor de race: gridstraffen. Verschillende piloten, waaronder Max Verstappen en Charles Leclerc - de nummers één en twee in het WK - moesten immers achteruit omdat ze nieuwe motoronderdelen lieten monteren en daarbij hun maximumlimiet overschreden. Carlos Sainz (Ferrari) vertrok zo op pole voor Sergio Pérez (Red Bull) en Fernando Alonso (Alpine). Verstappen en Leclerc schoven aan op plekken veertien en vijftien.

Hoe verliep de start?

Chaotisch. Carlos Sainz behield makkelijk de leiding, maar achter hem maakte Sergio Pérez een zeer slechte start. De Mexicaan belandde meteen achter Alonso en de beide Mercedes’ van Lewis Hamilton en George Russell. In bocht vier ging het vervolgens goed mis: Hamilton probeerde Alonso buitenom in te halen, maar liet daarbij amper ruimte voor de Spanjaard. Beide wagens maakten contact, Hamilton werd de lucht in gelanceerd en moest een paar kilometer verderop zijn beschadigde wagen parkeren.

Een ronde later ging het in dezelfde bochtencombinatie opnieuw mis. Nicholas Latifi raakte het grind en verloor de controle over zijn Williams, waarna de jarige Valtteri Bottas moest uitwijken. De Fin belandde daardoor zelf in de grindbak, waar hij niet meer uit zou komen. Met twee auto’s die langs het circuit geparkeerd stonden, besliste de raceleiding om uit veiligheid enkele rondes de safety car de baan op te sturen. Verstappen en Leclerc lagen intussen al achtste en negende.

Hoe kwam de zege tot stand?

Tegen Max Verstappen en zijn Red Bull was in Spa-Francorchamps gewoon niets te beginnen. De Red Bull profiteert al het hele jaar van uitstekende topsnelheid: een auto met zo’n karakteristieken komt op Spa altijd goed tot zijn recht. Verstappen had in elk geval heel weinig moeite om zich naar de top van het klassement te werken. Na acht rondes lag hij al derde, in ronde twaalf nam hij de leiding over van teammaat Pérez (Sainz had toen al zijn eerste pitstop gemaakt, red.).

Verstappen moest de leiding even terug aan Sainz laten toen hij zelf zijn eerste pitstop kwam maken, maar op verse banden dichtte de Nederlander eenvoudig het gat. Sainz inhalen, bleek ook een koud kunstje: in de tweede helft van de race kon Verstappen rustig cruisen naar zijn negende zege van het jaar. Pérez verschalkte Sainz ook nog en maakte er een dubbelzege van voor Red Bull.

Sainz kon de derde plek vasthouden, terwijl Russell een eenzame race afrondde op plek vier. Charles Leclerc werd pas vijfde: de Monegask werd tijdens de safety car-fase in de openingsrondes al meteen naar binnen gehaald voor een eerste bandenwissel. Een opvallende strategische keuze van Ferrari, al is het maar de vraag of Leclerc met een andere strategie hoger had kunnen eindigen. Sainz moest in de slotfase immers nog doortrappen om Russell op afstand te houden.

Fernando Alonso werd ondanks zijn aanrijding met Hamilton mooi vijfde na een opmerkelijk einde. De Spanjaard lag lange tijd zesde, maar kreeg in de voorlaatste ronde plots Leclerc voor zich. Die had in extremis nog een pitstop voor zachte banden gemaakt om zo de snelste ronde van de race - en het bijhorende extra WK-punt - te proberen pakken. Dat plannetje mislukte echter compleet doordat Leclerc te snel door de pitstraat reed en vijf seconden straftijd kreeg. Daardoor werd de Monegask pas zesde: ook de snelste ronde pakte hij niet.

Alonso’s teamgenoot Esteban Ocon - die als zestiende startte! - werd knap zevende. Sebastian Vettel reed na een mindere kwalificatie een sterke race en sprokkelde met zijn achtste plaats vier punten voor Aston Martin. De laatste punten waren voor Pierre Gasly (AlphaTauri) en de imponerende Alex Albon (Williams).

Wie onderscheidde zich?

De grote winnaar van het weekend is uiteraard, en alweer, Max Verstappen. Voor de tweede opeenvolgende race won hij ondanks een startpositie in het middenveld. In de Ardennen leverde hij een masterclass af zoals we die van alle groten uit de Formule 1 hebben gezien. Intussen is het geen vraag meer of, maar wel wanneer hij die tweede wereldtitel gaat pakken. Hij telt na de GP van België al 93 punten voorsprong op teammaat Sergio Pérez, die de tweede plek overneemt van Charles Leclerc. Die telt al 98 punten achterstand op Verstappen.

Na een bewogen zomerstop zullen ze bij Alpine toch met een glimlach naar de volgende race in Zandvoort trekken. Fernando Alonso kende een chaotische start na zijn touché met Hamilton, maar slaagde er in extremis nog in om een vijfde plek uit de brand te slepen. Met ook nog de zevende plaats van Esteban Ocon, die achterin startte, is dat een fameuze opsteker voor het Franse team. Het slaat op die manier ook een kloof naar McLaren in de strijd om plek vier bij de constructeurs.

We geven een eervolle vermelding voor de afscheidnemende Sebastian Vettel, die een sterke race reed en achtste werd, maar een groter feestje zal er allicht bij Williams zijn. Dat team heeft dit jaar duidelijk de minst sterke wagen van het veld, maar het heeft één wapen: goede topsnelheid. Alex Albon maakte er goed gebruik van in Spa door op zaterdag naar Q3 te rijden en zich op zondag naar naar de tiende plek en één WK-punt te knokken. Daarbij hield hij in de slotfase een heel treintje concurrenten af. Williams zal zonder ongelukken laatste worden in het WK, maar dit is een resultaat dat ze mogen vieren.

Wie had zijn dagje niet?

De verliezer van het weekend is opnieuw Charles Leclerc. De Monegask werd opnieuw op een opmerkelijke strategie geplaatst door Ferrari. Of hij met een andere strategie de top vier had kunnen halen, is onzeker. Wat vaststaat, is dat beide partijen in de ultieme slotfase weer de mist in gingen. Ferrari haalde Leclerc voor een late pitstop naar binnen terwijl het gat naar Fernando Alonso niet groot genoeg bleek om voor de Spanjaard te blijven. Leclerc finishte wel voor de Spanjaard, maar verloor de plek nog door een tijdstraf die hij kreeg wegens… te snel rijden in de pitstraat.

Ook Lewis Hamilton zal het Belgische weekend snel willen vergeten. Het voltallige Mercedes-team was in de kwalificatie nergens, maar op zondag had een goed resultaat voor beide rijders wel gekund. Hamilton lag na vier bochten tweede, maar gooide zijn eigen ruiten in door geen ruimte te laten voor Fernando Alonso. De zevenvoudig wereldkampioen moest daardoor opgeven terwijl een podium tot de mogelijkheden leek te behoren.

Tot slot is ook McLaren één van de grote verliezers van dit weekend. Het team uit Woking is in een felle strijd verwikkeld met Alpine om vierde te worden in het WK voor constructeurs. In de GP van België liep het bij de oranje brigade echter voor geen meter. De mannen van Alpine sprokkelden zestien punten, terwijl McLaren puntloos vertrekt: Lando Norris en Daniel Ricciardo werden twaalfde en vijftiende.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Deze Grote Prijs van België had alvast één voordeel: saaier dan de non-race van vorig jaar kon het niet worden. Een saaie race was het niet - er waren immers heel wat leuke gevechten, zeker in de eerste helft van de GP - maar door de superioriteit van Verstappen en Red Bull was er weinig spankracht in het gevecht voorin. Het is dit seizoen wel eens anders geweest.

Wat onthouden we van deze race?

We herhalen wat we na de vorige race in Hongarije schreven: Als Max Verstappen na de zomerstop geen gekke dingen overkomen, is die tweede wereldtitel een feit. Opponent Charles Leclerc vond in Spa-Francorchamps een circuit dat niet echt bij zijn Ferrari paste, maar moest in deze race toch echt proberen om punten te pakken op de Nederlander. Daarin is hij niet geslaagd, integendeel.