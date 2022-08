Oudere broer van Paul Pogba spreekt in video over shockende onthullingen over broer Paul en Kylian Mbappé: “Dit zal voor veel beroering zorgen”

Mathias Pogba (32), de oudere broer van Juventus-middenvelder Paul Pogba (29), gaat momenteel de wereld rond met een video waarin hij in de nabije toekomst zijn boekje wil opendoen over zijn broer Paul, Kylian Mbappé en Rafaela Pimienta. Zij is de nieuwe spelersmakelaar na het overlijden van Mino Raiola. “Ze verdienen het de waarheid te weten”, klinkt het onder meer.

Al zittend aan een tafel leest Mathias Pogba een voorbereide speech af. “Het Franse, Italiaanse en Engelse publiek, de fans van mijn broer en in het bijzonder het Franse nationale voetbalteam, zijn ploegmaats bij Juventus en zijn sponsors verdienen het om enkele zaken te weten”, vertelt Pogba. “Op die manier kunnen zij beslissen of hij het respect en de liefde van de fans verdient. Net zoals het spelen op een wereldkampioenschap en deel uit te maken van Juventus. En of hij wel een betrouwbare persoon is die elke speler naast zich zou willen. Maar vooral of hij een goed voorbeeld is voor de jongere generatie en de grote merken.”

Maar de toekomstige onthullingen zullen ook gaan over Rafaela Pimienta, voormalig zakenpartner van wijlen Mino Raiola. Zij neemt nu alle spelersdossiers op zich. “Ik wil jullie een beeld geven over haar integriteit, professionalisme en betrouwbaarheid. Het is belangrijk dat spelers weten of zij de juiste persoon is om hen te vertegenwoordigen. Dat geldt eveneens voor toekomstige spelers die nog onder haar bewind zullen vallen. Geeft zij oprecht om hen en de betrokken families?”

Als finaal toetje laat Pogba de naam van vedette Kylian Mbappé vallen. “Ook over hem zal ik jullie erg belangrijke zaken weten te vertellen. Er zullen elementen en vele getuigenissen zijn die mijn woorden zullen staven. Die zullen zeer explosief binnenkomen en voor veel beroering zorgen.”