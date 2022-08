Drie leden van dezelfde familie en zwangere vrouw: dit weten we al over de slachtoffers van het drama tijdens buurtfeest in Nederland

Het Nederlandse Nieuw-Beijerland is een dorp in diepe rouw. Bij het ongeval met de vrachtwagen zaterdagavond zijn al minstens zes mensen om het leven gekomen en één slachtoffer vecht nog voor zijn leven in het ziekenhuis. Onder de doden drie leden uit één familie. De vrouw was acht maanden zwanger.

De politie heeft zondagochtend bekendgemaakt dat er uiteindelijk zes doden zijn gevallen aan de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland. Het gaat om drie mannen en drie vrouwen. Hun leeftijd ligt tussen de 32 en de 75 jaar.

Drie leden van zelfde familie

Drie doden zijn afkomstig uit één familie uit Goudswaard. Het gaat om een moeder, een zoon en een acht maanden zwangere schoondochter. De zwangere vrouw was 28 jaar, haar vriend van 41 jaar en de moeder van 75 jaar. De familie was lid van de Bethelkerk in Oud-Beijerland.

De lokale kerk maakte het tragische nieuws zondagochtend zelf bekend, bevestigt de vrouw van dominee Ten Brinke na berichtgeving van de regionale zender Rijnmond.

De dominee is na de dienst meteen naar de achtergebleven man van de overleden vrouw gegaan, die in één keer zijn vrouw, zoon, schoondochter en aanstaand kleinkind verloor. De man is lid van de hervormde gemeente van Oud-Beijerland.

Arno Koot — © fb

Scheidsrechter

Voetbalclub TOGB uit Berkel en Rodenrijs laat op zijn website weten dat één van de dodelijke slachtoffers erelid Arno Koot (62) is.

Koot groeide op in Berkel en Rodenrijs. Na zijn studie ging hij aan slag bij de groetenveiling in Bleiswijk, die later zou opgaan in The Greenery. Hij was er verantwoordelijk voor de inkoop en distributie van verpakkingsmaterialen.

“Diepbedroefd en geschokt over het overlijden van erelid Arno Koot gaan onze gedachten uit naar degenen die het dichtst bij Arno stonden”, schrijft de voetbalclub op de website.

Koot was scheidsrechter in het amateurvoetbal. De wedstrijd die hij moest fluiten is afgelast. Ook alle andere sportevenementen in de regio zijn uit respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden geannuleerd.

Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.