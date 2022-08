Cian Uijtdebroeks stelt eindzege in Ronde van de Toekomst veilig: “Dit is een droom die uitkomt”

België heeft voor het eerst sinds 2008 de eindwinnaar in de Ronde van de Toekomst afgeleverd. Cian Uijtdebroeks, die de vorige twee etappes won, zag zijn leiderstrui in de slotrit niet meer in gevaar komen. “Dit was het doel van het seizoen. Deelnemen en proberen te winnen. En zie me hier nu zitten in dat fluogeel!”, aldus de jonge Uijtdebroeks.

Vluchter Lorenzo Milesi pakte de zege in de slotrit voor een sterke Alec Segaert. Eindwinnaar Uijtdebroeks schreef twee ritten op zijn naam en nam zaterdag de leiderstrui over. De neoprof van Bora-Hansgrohe is zo eindwinnaar en eerste Belgische opvolger van Jan Bakelants, die de wedstrijd in 2008 op zijn naam schreef.

“Ik had natuurlijk na mijn tweede ritwinst zaterdag een geruststellende voorsprong, maar 1’23” voorsprong was langs de ene kant een grote tijdskloof, maar het is ook snel verloren in zo’n zware rit. Mijn ploegmaten waren ondertussen ook wat moe. Ze gaven gewoonweg alles om de koers te controleren. We hadden Alec Segaert (tweede in de daguitslag, red) in de ontsnapping van de dag voor het geval er iets me zou overkomen. Ze gingen echt tot de limiet om me in het geel te houden. In de afdaling van de Iséran probeerden de renners van Jumbo-Visma me aan te vallen. Ze reden wel voor verschillende landen maar ze spanden samen. William Junior Lecerf deed dan ongelofelijk goed werd. Hij ging voorin rijden en sloeg samen met mij alle aanvallen af. Het is gewoon ongelofelijk dat ik de Ronde van de Toekomst win. Het is een droom die uitkomt. Al bij de start van het seizoen hoopte ik hier deel te nemen.”

Uijtdebroeks is wel niet van plan om naar de wereldkampioenschappen voor beloften te gaan in Wollongong. “Normaal gezien niet hoor. Ik had nu eerst hiervan herstellen. Daarna ga ik op trainingskamp met Bora-hansgrohe om het laatste gedeelte van het seizoen voor te bereiden. Ik rijd in oktober nog de Italiaanse koersen. Maar ik ga hier eerst van proberen te genieten.”

Uijtdebroeks was er zich in Villaroger goed van bewust dat hij zijn naam bijschreef op een lijst van jongens die op jonge leeftijd ook al de Tour wonnen. Genre Egan Arley Bernal, genre Tadej Pogacar. “Ja, ik heb altijd al gedroomd om op een dag het geel te dragen in de Tour. Om dit al te dragen en te winnen? Het is een droom. We zien wel wat de toekomst brengt. Ik ben gewoon ongelofelijk blij dat ik deze Ronde van de Toekomst win”, aldus de dubbele dagwinnaar van een rit in de Alpen én de eindwinnaar.