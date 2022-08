Aanstaande bruidegom dodelijk getroffen door bliksem tijdens fotoshoot

Een aanstaande bruidegom overleed in China toen hij tijdens een fotoshoot geraakt werd door bliksem. Omstaanders raakten niet gewond. Dat schrijft South China Morning Post.

De fotoshoot van een verloofd koppel is volledig misgelopen. Ruan en zijn verloofde namen samen foto’s in Spruce Meadow, een populaire trekpleister in het zuidwesten van China toen er een onweer uitbrak.

De aanstaande bruidegom werd door bliksem geraakt en door de hulpdiensten onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Maar alle hulp kwam te laat. In het ziekenhuis werd hij dood verklaard.

Zo’n halfuur voor het dodelijke incident had de lokale meteorologische dienst code geel afgekondigd voor onweer. Ondanks het onweer besloot het koppel toch foto’s te nemen voor hun aanstaande huwelijk.

Omstaanders raakten niet gewond tijdens het incident.