Prins Charles bezoekt Queen elke dag uit ongerustheid over haar gezondheid

De Britse prins Charles zou elke ochtend een bezoekje brengen aan Queen Elizabeth, die al langer mobiliteitsproblemen heeft, en dat is hoogst ongewoon. Dat schrijft de tabloid The Sun.

De Britse Queen moest de afgelopen maanden heel wat evenementen, taken en festiviteiten aan zich voorbij laten gaan. De gezondheid van de 96-jarige monarch ging er de laatste tijd op achteruit en dus treedt haar zoon Charles wat meer op de voorgrond.

Maar nu blijkt dat de prins zich toch ook grote zorgen maakt om zijn moeder. Volgens The Sun zou de prins elke dag bezoekjes brengen aan de Queen. Volgens hun royalty-expert is dat hoogst ongewoon. “Mensen denken dat zij elkaar heel de tijd zien, maar dat is niet zo”, zegt Ingrid Seward van Majesty Magazine. “Charles is een erg begripvol persoon. En nu ze prins Philip (haar overleden echtgenoot, red.) niet meer heeft, op wie moet ze anders steunen?” (sgg)