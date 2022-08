De leerling versus de meester: Karel Geraerts schreef samen met Felice Mazzu geschiedenis, straks staan ze tegenover elkaar

Union tegen Anderlecht, Karel Geraerts tegen Felice Mazzu. Het belooft een speciale wedstrijd te worden zondagavond in het Dudenpark. Twee seizoenen lang was Geraerts de rechterhand van Mazzu bij Union, samen schreven ze geschiedenis. Maar nu kijkt de Limburger zijn Waalse collega voor het eerst in de ogen voor wat een spetterende Brusselse derby belooft te worden.