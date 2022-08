Team Antwerp op 3X3 World Tour in Debrecen naar halve finale na thriller tegen Liman

Knappe prestatie van Team Antwerp op de 3X3 World Tour in het Hongaarse Debrecen. In de kwartfinale wonnen de Sinjoren, nummer 5 van de wereld, en na verlenging met 21-19 van het Servische Liman. Team Antwerp is naast een pak punten voor de Worldtour nu ook zeker van minstens 16.000 dollar. De winnaar van dit toernooi casht maar liefst 40.000 dollar. “We bleven vechten en dat was de sleutel tot dit succes,” aldus Thibaut “Must See TV” Vervoort die de winnende tweepunter dropte.

Team Antwerp, met Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Casper Augustijnen, won zijn eerste wedstrijd in poule D zaterdag tegen het Engelse Londen met 22-20 na overtime. Tegen het Amerikaanse Princeton, met onder meer Damon Huffman (ex-Okapi Aalstar), moest het zich met 14-20 gewonnen geven. De Antwerpenaren eindigden als tweede in hun groep en mochten zich daardoor opmaken voor een duel in de kwartfinales tegen het Servische Liman.

In die kwartfinale was Team Antwerp versus het Servische Liman onmiddellijk op achtervolgen aangewezen. Bij 13-14 kwam het via onder meer een hard werkende Bryan De Valck voor de eerste keer op voorsprong. Nick Celis scoorde in the paint, Caspar Augustijnen met een dunk, maar het was vooral Thibaut Vervoort die Team Antwerp naar de overwinning stuwde. Met een tweepunter in overtime legde hij de 19-21 overwinning vast. In de halve finale wacht het Zwitserse Fribourg (wereldranking 22) of het Nederlandse Amsterdam (wereldranking 3).